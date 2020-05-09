Суббота, 9 мая, 2020
18.3 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Появились кадры парада военной техники в Рязани

7info

Депутаты Рязанской гордумы помогают пожилым людям на самоизоляции

Власть
Депутаты Рязанской городской Думы помогают пожилым людям на самоизоляции.Об этом сообщает сайт гордумы. Депутат Светлана Ворнакова приняла участие в работе городского Call-центре «Горячая линия для...
Узнать больше

В Рыбном задержали злоумышленника, подозреваемого в серии краж

Новости Рязани
В Рыбном задержали мужчину, подозреваемого в ограблении троих местных жительниц. В полицию обратилась 65-летняя женщина. Она рассказала, что около дома незнакомец отобрал...
Узнать больше

У ХК «Рязань» вновь появился клуб-партнёр в КХЛ

Новости Рязани
В новом сезоне клубом-партнёром ХК «Рязань» станет подольский «Витязь», выступающий в КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба «горожан». Напомним, в...
Узнать больше
-

Пресс-служба правительства Рязанской  области опубликовала фотографии с парада военной техники в Рязани. 

Технику, переданную министерством обороны, провезли по всем районам Рязани. Она станет первого в регионе парка военной техники. Он создаётся по инициативе губернатора Николая Любимова. 

После проезда по улицам города, техника была привезена в сквер у памятника Советско-Польского братства по оружию. Именно там и будет располагаться парк военной техники.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Появились кадры парада военной техники в Рязани

Новости Рязани
Технику, переданную министерством обороны, провезли по всем районам Рязани. Она станет первого в регионе парка военной техники.
Узнать больше

Николай Любимов лично поздравил ветеранов ВОВ

Власть
В День Победы губернатор Николай Любимов лично поздравил супружескую пару ветеранов ВОВ. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.
Узнать больше

«Цветы на поле боя…»

Акценты
В субботу, 9 мая, в день 75-летия Великой Победы, РИА «7 новостей» публикует эссе потомков юных свидетелей Великой Отечественной...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Появились кадры парада военной техники в Рязани

Новости Рязани
Технику, переданную министерством обороны, провезли по всем районам Рязани. Она станет первого в регионе парка военной техники.
Узнать больше

#МЫожидаемКВН. День Победы

Новости Рязани
Сегодня, в День Победы, мы предлагаем вашему вниманию видеозапись эфира специального выпуска марафона #МЫожидаемКВН, посвящённого 75-летию Великой Победы.  Участниками...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё 85 заболевших коронавирусом

Коронавирус ТОП
В субботу, 9 мая, стало известно ещё о 85 заболевших COVID-19 в Рязанской области. Информация об этом появилась на каналах оперативного штаба...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

«Цветы на поле боя…»

Акценты
В субботу, 9 мая, в день 75-летия Великой Победы, РИА «7 новостей» публикует эссе потомков юных свидетелей Великой Отечественной...
Узнать больше

День Победы в режиме онлайн. Расписание трансляций

Акценты
Из-за введенных ограничений на массовые мероприятия празднование 75-летия Великой Победы переместилось с городских улиц и площадей на просторы интернета. Благодаря онлайн-трансляциям, миллионы...
Узнать больше

Управляющий Рязанским отделением «Сбербанка» Иван Семёнов дал большое интервью РИА «7 новостей»

Акценты
Управляющий Рязанским отделением ПАО "Сбербанк" Иван Семёнов дал большое интервью РИА "7 новостей". Он рассказал об экономической ситуации, о том, как в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+