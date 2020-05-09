Появились кадры парада военной техники в Рязани

Пресс-служба правительства Рязанской области опубликовала фотографии с парада военной техники в Рязани.
Технику, переданную министерством обороны, провезли по всем районам Рязани. Она станет первого в регионе парка военной техники. Он создаётся по инициативе губернатора Николая Любимова.
После проезда по улицам города, техника была привезена в сквер у памятника Советско-Польского братства по оружию. Именно там и будет располагаться парк военной техники.
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