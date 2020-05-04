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Появились данные о пострадавших в ночном пожаре на улице Гагарина в Рязани

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В результате пожара в жилом доме на улице Гагарина в Рязани пострадали три женщины. Об этом сообщает телекомпания «Город».

Напомним, пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Гагарина произошёл в ночь на понедельник, 4 мая. Огнём была повреждена квартира в цокольном этаже здания. Эвакуировано 15 человек.

К сожалению, во время ЧП погибли два человека. Еще несколько человек пострадали. Девятерым медицинская помощь была оказана на месте ЧП. Трёх женщин пришлось везти в больницы. У одной из пострадавших – инфаркт. Её доставили в кардиодиспансер. Ещё одна с гипертоническим кризом попала в больницу №5. У третьей травма руки – её доставили в травмцентр. 

Напомним также, что сегодня ночь на месте пожара побывал губернатор Николай Любимов. 

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