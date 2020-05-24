Появилась свежая информация о коронавирусе в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о заболеваемости коронавирусом.
По состоянию на 08.30 воскресенья, 24 мая, в регионе зарегистрировано 2865 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Роспотребнадзор направлено ещё положительных тестов по результатам первичных исследований.
С начала пандемии COVID-19 стало известно о 9005 гражданах, которые могут быть заболевшими. Они вернулись из-за границы, либо контактировали с носителями и возможными носителями вируса. Наблюдение уже прошли 6649 человек, они не болеют.
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