Пострадавшим от пожара в Семчино поможет администрация Рязани

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В ночь на субботу, 13 июня в рязанском посёлке Семчино сгорели два дома. Представители администрации города Рязани встретились с погорельцами и предложили им помощь.

Как сообщает сайт администрации города, в понедельник, 15 июня, жители сгоревших домов смогут получить материальную помощь и предметы первой необходимости.

Пострадавшим предложили поселиться в маневренном фонде и предоставить горячее питание.

Причины возгорания и все обстоятельства произошедшего будет выяснять комиссия, созданная по поручению главы администрации Елены Сорокиной.