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Новости РязаниОбщество

После продажи имущества работникам Автоколонны №1310 выплатили часть долга

7info

В рамках проверки, проводимой Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области по факту невыплаты заработной платы работникам МУП г. Рязани «Рязанская автоколонна №1310» приняты меры по погашению образовавшейся задолженности перед работниками предприятия. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области. 

Установлено, что в октябре 2019 года «Рязанская автоколонна №1310» признана несостоятельным (банкротом), в связи с чем открыто конкурсное производство. К этому моменту предприятие-должник прекратило свою основную деятельность – автобусные пассажирские перевозки. Задолженность по заработной плате перед работниками, продолжавшими работать на предприятии до декабря прошлого года, составила около 3,8 миллионов рублей.

В результате реализации имущества должника на состоявшихся в июне текущего года торгах получены денежные средства в размере чуть более 2,1 миллиона рублей.

Благодаря настойчивой и принципиальной позиции следственного органа и четкому контролю со стороны следователя за расходованием полученных денежных средств, все они были направлены на погашение задолженности по заработной плате. В результате полностью погашена задолженность перед 140 работниками предприятия за ноябрь 2019 года.

Дальнейшие мероприятия по погашению задолженности по заработной плате в полном объеме как первоочередное назначение сумм, полученных от реализации конкурсного имущества предприятия-должника, также контролируются следственным органом.

Вопросы обеспечения прав граждан на полную и своевременную оплату труда находятся на особом контроле руководства следственного управления СК России по Рязанской области. Только в первом полугодии 2020 года в ходе расследования уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы в результате принятых следственными органами мер обеспечено возмещение причиненного гражданам ущерба и погашение задолженности по заработной плате на сумму более 7 миллионов рублей.

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