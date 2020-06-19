После града и ливня в Рязанской области пострадали посевы

В нескольких районах Рязанской области из-за ливней с градом и сильного ветра пострадали посевы. Об этом сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.
Неблагоприятные погодные условия были зарегистрированы в День России, 12 июня. От разгула стихии больше всего пострадали хозяйства Сасовского района.
– Нанесён ущерб посевам озимых и яровых, зернобобовых, сахарной свёклы и другим техническим культурам на нескольких десятках гектаров, – отмечается в сообщении синоптиков.
По подсчётам специалистов, на этих участках погибли более половины растений, много полегли, что также скажется на урожайности.
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