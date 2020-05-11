Помощник Олега Ковалёва рассказал о его смерти

Помощник бывшего губернатора Рязанской области Олега Ковалёва Андрей Глазунов сообщил ТАСС, что сенатор умер в ночь на 11 мая у себя дома.
По словам Глазунова, в последнее время Олег Ковалёв работал как обычно и не жаловался на здоровье.
Парламентарий Вячеслав Тимченко рассказал агентству, что причиной смерти стала остановка сердца. Это никак не связано в пандемией COVID-19. Тимченко подчеркнул, что Олег Ковалёв долгое время боролся с болезнью, сегодня произошла остановка сердца.
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