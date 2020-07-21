Вторник, 21 июля, 2020
21.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниСпорт

Полумарафон «Рязанский Кремль-2020» отменили

7info 2

В 2 августа в Рязани должен был пройти традиционный Легкоатлетический полумарафон. Ежегодный забег «Рязанский Кремль» должен был стартовать в четвёртый раз.

Особенность этих соревнований в том, что участники одновременно стартуют во всех регионах нашей страны, а состязания проходят за звание «Беговой столицы».

Однако, в соответствии с рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области Всероссийский полумарафон «Рязанский Кремль», в этом году проводиться не будет. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Рязанской области.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ Рязани владельцы торговых центров, снижавшие аренду во время пандемии, получат господдержку
Следующая статьяКак восстановить потерянный диплом

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Как восстановить потерянный диплом

Новости Рязани
РИА «7 новостей» и Прокуратура Рязанской области продолжают отвечать на вопросы читателей в рамках проекта «Прокуратура поясняет». В редакцию...
Узнать больше

Полумарафон «Рязанский Кремль-2020» отменили

Новости Рязани
В 2 августа в Рязани должен был пройти традиционный Легкоатлетический полумарафон. Ежегодный забег «Рязанский Кремль» должен был стартовать в четвёртый раз.
Узнать больше

В Рязани владельцы торговых центров, снижавшие аренду во время пандемии, получат господдержку

Власть
В Рязани владельцы торговых центров, которые снижали или отменяли арендную плату, получат господдержку от правительства региона. Об этом губернатор Рязанской области Николай...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани открывается третья очередь ТРЦ «Виктория Плаза»

Видео
В среду, 22 июля, торгово-развлекательный центр «Виктория Плаза» открывает третью очередь. Это уникальный проект для Рязани: гастромаркет,...
Узнать больше

В Рязани умерла ещё одна пациентка с COVID-19

Новости Рязани
В понедельник, 20 июля, стало известно о смерти жительницы Рязани, болевшей коронавирусом. Об этом сообщила опергруппа регионального правительства. Женщине...
Узнать больше

В Рязани опубликовали новый мультфильм из серии «Былины и небылицы рязанского косопуза»

Видео
В группе «Рязанская область» в социальной сети ВКонтакте опубликовали мультфильм о родном крае. Это вторая серия проекта «Былины и небылицы рязанского косопуза»....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

В стоматологической клинике «Альфа Стоматология» ответили на вопросы рязанцев

Акценты
Коронавирус кардинально изменил нашу жизнь и внёс коррективы в работу многих организаций. О том, как в период пандемии работает «Альфа Стоматология», рязанцам...
Узнать больше

Как собрать ребенка в лагерь

Акценты
Пандемия коронавируса постепенно отступает. Рязанская область перешла на третий этап снятия ограничений. В России начали работать детские оздоровительные лагеря. И если до...
Узнать больше

Чем опасны речные рыба и раки?

Акценты
Летом многие рыбаки-любители отправляются за свежим уловом. На продуктовых рынках или в магазинах можно купить свежую и копченую рыбу, а также раков....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+