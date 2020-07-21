Полумарафон «Рязанский Кремль-2020» отменили

В 2 августа в Рязани должен был пройти традиционный Легкоатлетический полумарафон. Ежегодный забег «Рязанский Кремль» должен был стартовать в четвёртый раз.

Особенность этих соревнований в том, что участники одновременно стартуют во всех регионах нашей страны, а состязания проходят за звание «Беговой столицы».

Однако, в соответствии с рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области Всероссийский полумарафон «Рязанский Кремль», в этом году проводиться не будет. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Рязанской области.