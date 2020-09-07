«Новые люди» вошли в пятерку лидеров на выборах в Рязанскую областную Думу

Считанные дни остаются до выборов в Рязанскую областную Думу. Проголосовать жители региона смогут 13 сентября. Основатель партии «Новые Люди» Алексей Нечаев накануне выборов встретился с жителями региона. Он поделился размышлениями о ходе избирательной кампании, оценил отношение рязанцев к «Новым Людям» и поразмышлял о стабильности и переменах.

Согласно опросу ВЦИОМ, в Рязанской области «Новые Люди» входят в пятёрку партий, за которые избиратели готовы отдать свои голоса. 6 % жителей региона уверенно говорят о том, что на предстоящих выборах 13 сентября проголосуют именно за «новых».

«Мы привыкли считать, что наши люди аполитичны. Но это не так»

Анализируя результаты опросов в различных регионах, Нечаев пришёл к выводу: убеждение, что россияне вовсе не интересуются политической повесткой, теряет всякие основания. Цифры демонстрируют абсолютно другую картину. Показателем этого может стать Рязанская область.

Мы привыкли считать, что наши люди аполитичны. Но это не так. Согласно результатам, мы видим, что 94% опрошенных рязанцев осведомлены в том, что грядут выборы в Рязанскую областную Думу. Интересен тот факт, что треть людей уверенно отвечают, что не просто знают о выборах, но и проявляют к ним интерес, — сообщил лидер «Новых Людей».

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Примечательным является и то, что значительное число людей не только знают о выборах, но и собираются проголосовать на них.

57% опрошенных рязанцев сообщают, что будут голосовать. Из них основная доля респондентов твёрдо знают, за кого отдадут свой голос. Остальные пока что находятся в поиске своего кандидата, — добавил Нечаев.

«Эпоха стабильности заканчивается. Мы хотим перемен»

Ещё полтора года назад невозможно было представить себе, что люди будут отказываться от стабильности и выступать за перемены. Но такая тенденция наметилась. На вопрос «Что нужно стране: стабильность или перемены?» всё больше людей отвечают: перемены.

Раньше считалось, что стабильность – это главное. Я удивляюсь тому, как некоторые называют себя консерваторами. Я могу понять феномен консерватизма в странах, где высокий уровень жизни содействует с желанием людей сохранить её главные ценности. Что хотят «консервировать» у нас в России? Бедность, нищету? Мы этого не понимаем, – отмечает основатель «Новых Людей». – От стабильности люди устали.

По словам Алексея Нечаева, к выборам в Государственную Думу количество тех, кто выступает за перемены, увеличится. За них захотят проголосовать полстраны. Однако до выборов в Госдуму необходимо пройти важный этап – этап формирования парламента Рязанской области.

Не декларация идей, а диалог с людьми

Еще в начале лета о «Новых Людях» в Рязанской области мало кто знал. Однако во время активной стадии сбора подписей и в период избирательной кампании программой и идеями партии стало интересоваться всё больше людей.

Каждый день до выборов – это время, когда своими силами мы возделываем нашу победу. То, что люди стали узнавать нас, говорит о том, что мы делаем правильные вещи. Не только наши слова, но и наши действие находят отклик у людей. Мы поселились в их головах, — говорит Алексей Нечаев.

Во многом на повышении известности партии, по мнению её основателя, сыграло то, что кандидаты в депутаты от «Новых Людей» разговаривают с людьми. Они отказываются от декларирования своих идей, а стремятся к эффективному диалогу.

Отдавая свой голос за «Новых Людей» человек не инвестирует «вникуда». Его голос не исчезнет в пустоте, – добавляет Нечаев. – Кандидаты в депутаты от партии не просто строят планы на будущее, они разрабатывают интересные социально значимые проекты для региона.

Один из проектов имеет комплексный характер. Его реализация позволит одновременно привлечь в регион туристов, создать рабочие места, подчеркнуть особенность культуры Рязанской области. Речь идёт об освоении земель у реки Оки. Внимания достойны и многие другие идеи «Новых Людей», направленные на повышение благосостояния человека, на улучшение качества жизни и образования. «Новые Люди» хотят сделать так, чтобы в Рязанской области людям жилось спокойно и комфортно. И при желании рязанцев всё можно изменить.

Оплата публикации была произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Региональное отделение в Рязанской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», созданного для финансирования избирательной кампании по выборам депутатов Рязанской областной Думы седьмого созыва.