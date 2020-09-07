«Новые люди» вошли в пятерку лидеров на выборах в Рязанскую областную Думу

Считанные дни остаются до выборов в Рязанскую областную Думу. Проголосовать жители региона смогут 13 сентября. Основатель партии «Новые Люди» Алексей Нечаев накануне выборов встретился с жителями региона. Он поделился размышлениями о ходе избирательной кампании, оценил отношение рязанцев к «Новым Людям» и поразмышлял о стабильности и переменах.
Согласно опросу ВЦИОМ, в Рязанской области «Новые Люди» входят в пятёрку партий, за которые избиратели готовы отдать свои голоса. 6 % жителей региона уверенно говорят о том, что на предстоящих выборах 13 сентября проголосуют именно за «новых».
«Мы привыкли считать, что наши люди аполитичны. Но это не так»
Анализируя результаты опросов в различных регионах, Нечаев пришёл к выводу: убеждение, что россияне вовсе не интересуются политической повесткой, теряет всякие основания. Цифры демонстрируют абсолютно другую картину. Показателем этого может стать Рязанская область.
Примечательным является и то, что значительное число людей не только знают о выборах, но и собираются проголосовать на них.
«Эпоха стабильности заканчивается. Мы хотим перемен»
Ещё полтора года назад невозможно было представить себе, что люди будут отказываться от стабильности и выступать за перемены. Но такая тенденция наметилась. На вопрос «Что нужно стране: стабильность или перемены?» всё больше людей отвечают: перемены.
По словам Алексея Нечаева, к выборам в Государственную Думу количество тех, кто выступает за перемены, увеличится. За них захотят проголосовать полстраны. Однако до выборов в Госдуму необходимо пройти важный этап – этап формирования парламента Рязанской области.
Не декларация идей, а диалог с людьми
Еще в начале лета о «Новых Людях» в Рязанской области мало кто знал. Однако во время активной стадии сбора подписей и в период избирательной кампании программой и идеями партии стало интересоваться всё больше людей.
Во многом на повышении известности партии, по мнению её основателя, сыграло то, что кандидаты в депутаты от «Новых Людей» разговаривают с людьми. Они отказываются от декларирования своих идей, а стремятся к эффективному диалогу.
Один из проектов имеет комплексный характер. Его реализация позволит одновременно привлечь в регион туристов, создать рабочие места, подчеркнуть особенность культуры Рязанской области. Речь идёт об освоении земель у реки Оки. Внимания достойны и многие другие идеи «Новых Людей», направленные на повышение благосостояния человека, на улучшение качества жизни и образования. «Новые Люди» хотят сделать так, чтобы в Рязанской области людям жилось спокойно и комфортно. И при желании рязанцев всё можно изменить.
Оплата публикации была произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Региональное отделение в Рязанской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», созданного для финансирования избирательной кампании по выборам депутатов Рязанской областной Думы седьмого созыва.