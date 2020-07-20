«Новые люди» собрали более 15 тысяч подписей в свою поддержку

Политическая партия «Новые люди» собирает в Рязанской области подписи, необходимые для участия её представителей в выборах в региональный парламент. За первую неделю рязанцы отдали более 15 тысяч подписей в пользу партии. При этом для допуска к участию в выборах «Новым людям» необходимо 5 тысяч.

Сторонники и волонтёры «Новых людей» регулярно встречаются с жителями региона и рассказывают им о партии, о её программе, а также представляют кандидатов по каждому округу.

— И горожане, и жители сел активно интересуются нашими кандидатами, их биографиями, достижениями. Партия новая, поэтому у рязанцев возникает много вопросов. Отвечаем на все. У наших кандидатов в депутаты уже много реализованных успешных проектов. «Новые люди» – это те, кто рассчитывает на себя. И уже меняет свою жизнь! Они сумели добиться больших успехов каждый в своём деле, значит, смогут реализовать себя и в политике, — отмечают в региональном отделении партии.



«Новые люди» также представляют рязанцам и кандидатов по одномандатным округам и партийным спискам.



— Люди устали от старых лиц во власти. Одних рязанцы на протяжении многих лет видят только с экранов телевизоров и в газетах, а других – исключительно по большим праздникам. Поэтому когда сейчас мы приходим к людям и просим поставить подписи за нас, новых, негативного отношения ни к нам, ни к партии в целом нет, — говорит кандидат в депутаты Рязанской областной думы от партии «Новые люди» Алексей Шаев.- Главное – это то, что люди просят нас не забывать свой округ и выполнять все наказы, которые сейчас вместе с подписями мы собираем.

Напомним, политическая партия «Новые люди» учреждена на съезде в марте нынешнего года. Там же было принято решение о создании более 50 региональных отделений, в том числе отделения в Рязанской области. 1 июня Минюст России внес партию в список политических движений, допущенных к участию в выборах. Выдвижение кандидатов в депутаты в Рязанскую Облдуму состоялось 30 июня.



