Новомичуринский депутат сложил полномочия из-за закрытия молочной кухни

Новомичуринский депутат Алексей Половинкин сложил свои полномочия после того, как узнал о закрытии местной молочной кухни. Об этом написало издательство «Пресса».

Ситуация произошла на заседании совета депутатов 21 июля. После того, как Половинкин услышал о том, что молочную кухню закрывают, он принял решение отказаться от должности депутата. Свой поступок мужчина оценивает как трезвое и взвешенное решение.

— Когда я шёл на выборы, я ставил перед собой две задачи: организовать в Новомичуринске ночную продажу медикаментов и – всесторонне поддерживать молочную кухню, ведь, как доктор-гинеколог, хорошо понимаю значение здорового питания для младенцев.

Идею с ночной продажей лекарств реализовать на удалось. Невыполнимой оказалась и другая задача.

— Я понял, что не справился с депутатскими обязанностями, а значит, больше мне делать здесь нечего, — отметил экс-депутат.

При этом он добавил, что решение коллег закрыть молочную кухню он не одобряет. Но не отрицает бывший чиновник и другой факт: денег на содержание кухни в бюджете действительно нет.