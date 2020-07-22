Елена Сорокина посетила площадку новой школы в Горроще

На строительной площадке новой школы в Горроще прошло совещание. Участие в нём приняли глава администрации Рязани Елена Сорокина, зампред регионального правительства Евгений Беленецкий, руководитель минстроя Рязанской области Вячеслав Меншов, представители подрядчика.

На своей странице в Facebook Елена Сорокина пишет: в блоках №1 и №3 завершены строительно-монтажные работы, подготовлен акт осмотра и приемки помещений для монтажа оборудования. В Блоке №4 покрывают пол спортивного зала финишным слоем лака.

В связи с пандемией коронавируса часть работ в блоке №2 идёт с отставанием. Однако подрядчик отметил, что все работы будут выполнены в срок.

Напомним, новая школа в рязанской Горроще рассчитана на 1100 мест. Дети будут учиться в ней в одну смену.