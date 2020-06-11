Поликлинику Рязанского кардиодиспансера сделали удобной для слабовидящих пациентов

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Поликлинику Рязанского кардиодиспансера оснастили системой навигации для слабовидящих пациентов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

В медучреждении продолжается работа по формированию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для больных со слабым зрением.

Кроме того, для маломобильных пациентов установлены сигнальные системы в санитарной комнате и на медицинском посту при входе в поликлинику. При нажатии кнопки вызова к больному приходит администратор и оказывает помощь. Лестничные перила оснащены тактильными наклейками, обозначающими количество ступеней. На территории оборудованы дополнительные парковочные места для инвалидов.