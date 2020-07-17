Полиция проверила соблюдение масочного режима в Рязани

В Рязани сотрудники полиции провели рейд по торговым центрам и местам скопления людей на улицах. Правоохранители проверяли, как в городе соблюдается масочный режим. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Сейчас в Рязанской области действует третий этап снятия ограничений из-за коронавируса, но опасность заражения сохраняется. В полиции отметили, что масочный режим в супермаркетах, магазинах и местах скопления людей – необходимая мера индивидуальной безопасности.

Полицейские напомнили жителям Рязани и гостям города о необходимости соблюдать меры профилактики для защиты от COVID-19, а также рассказали, что в регионе активизировались телефонные мошенники.