Полиция нашла подростка, избившего ребёнка в центре Рязани

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Сотрудники полиции установили подростка, избившего ребёнка в центре Рязани. Сейчас проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Напомним, о том, что её 10-летнего сына избил неизвестный парень, которому на вид 17 лет, сообщила в интернете мать мальчика. Она написала, что инцидент случился вечером в среду, 17 июня, на детской площадке на улице Праволыбедской. Ребёнок после этого попал в больницу, у него сломан нос, также диагностировано сотрясение мозга.

Также женщина написала, что подросток, ударивший её сына, был в компании с девушкой.