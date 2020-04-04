Полиция начала проверку после появления в ВК ролика, «дискредитирующего органы внутренних дел»

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Полиция начала проверку после появления в группе «Новости Рязани ВКонтакте» видеоролика. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Ролик назван «дискредитирующим органы внутренних дел». Видео записал водитель автомобиля. Его остановили на посту сотрудники полиции для проверки документов, после чего начался разговор о режиме самоизоляции из-за коронавируса.

Некоторые местные СМИ сообщили, что ситуация произошла в Рязани. В УМВД отметили, что видео было снято не в рязанском регионе. 

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