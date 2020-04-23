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Полицейские закрыли наркопритон в центре Рязани

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В Рязани пресекли деятельность наркопритона. Оперативники заметили, что молодёжь часто посещает один из домов на улице Фирсова.

В ходе проверки выяснилось, что 32-летний рязанец организовал у себя в квартире притон для употребления наркотиков. Во время осмотра у него изъяли предметы для употребления синтетических наркотиков со следами наркотических средств.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.

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