Полицейские пресекли незаконную рубку леса в Касимовском районе

В полицию от неравнодушных местных жителей Касимовского района поступили сведения о том, что, предположительно, на территории Чарусского участкового лесничества происходит рубка сосен, возможно, с нарушениями законодательства.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и обнаружили следы заготовки древесины. У руководства лесничества полицейские выяснили, что необходимых документов на проведение вырубки в 28 кварталеЧарусского участкового лесничества никто не оформлял.

Стражи правопорядка обследовали делянку. Определив, что незаконная рубка пока только на подготовительном этапе, оперативники уголовного розыска предположили, что злоумышленники вернутся, чтобы продолжить заготовку древесины. Полицейские решили сделать засаду и организовали неподалеку от незаконной делянки пункт скрытого наблюдения.

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Через некоторое время сотрудники полиции увидели, что по лесной дороге движется автомобиль с грузом бревен. Оперативники остановили автомобиль и обнаружили в нем 9 спиленных сосен и елей. Одновременно полицейские прибыли на место рубки и застали там бригаду лесорубов.

Сотрудники полиции выяснили у рабочих, что указание на проведение мероприятий по рубке лесных насаждений они получили от 46-летнего жителя города Касимов – участкового лесничего Чарусского участкового лесничества. Рабочие, учитывая служебный авторитет мужчины, полагали, что данная деятельность санкционирована.

Полицейские разыскали и задержали участкового лесничего, причастного к незаконной рубке деревьев. Экспертиза установила, что незаконно было заготовлено 7,5 кубометров древесины.

По предварительной информации, мужчина, понадеявшись на служебный авторитет, решил, что рабочие не будут вникать в юридические вопросы проводимой деятельности. Незаконную рубку деревьев он решил проводить в глубине леса, «подальше от глаз», а срубленные лесные насаждения перевозить на автомобиле по глухим лесным дорогам на лесопильное предприятие к своему знакомому.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений), по которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1 миллиона 500 тысяч рублей, либо – лишение свободы на срок до 4 лет.