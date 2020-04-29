Среда, 29 апреля, 2020
7.2 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Похолодание нарушило планы птиц в Окском заповеднике

7info 2

Рязанки выпустили песню ко Дню Победы

Новости Рязани
Ко Дню Победы Татьяна Бутченко и Юлия Смирнова опубликовали в социальных сетях свою новую песню «Непобедимая страна».  Это вторая их совместная работа,...
Узнать больше

В Рыбновском районе семейная ссора чуть не закончилась убийством

Новости Рязани
В деревне Бражниково Рыбновского района чуть не произошла трагедия. В полицию обратилась 40-летняя местная жительница. Она сообщила, что пьяный муж грозится убить...
Узнать больше

Как в Рязани проведут Библионочь

Культура
В субботу, 25 апреля, проходит всероссийская акция Библионочь. В этом году она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране...
Узнать больше
-

Во второй половине апреля перелётные птицы массово возвращаются в наши края. Но в этом году погодные аномалии сбили все привычные планы птиц. Теплый март спровоцировал многие виды на ранний прилет, неустойчивая погода в апреле сильно затруднила миграцию. Об этом рассказала научный сотрудник Окского заповедника Людмила Денис. Холода в середине и в третьей декаде месяца не позволили активным насекомоядным птицам перемещаться в средние широты. Ночные заморозки, дожди и низкие дневные температуры снижают или полностью подавляют активность насекомых.

На Агеевой горе, где сотрудники Окского заповедника проводят ежегодные учеты птиц во время весенней миграции, можно наблюдать только стайки зябликов и дроздов. На самой Агеевой сейчас пустынно, нет воды. Поэтому утки и кулики обходят это место стороной. Здесь можно увидеть и услышать тетерева, серых журавлей, рябинников, скворцов, синиц и зябликов.

У дроздов и скворцов заканчивается раздел территорий, самки приступают к строительству гнезд и очень беспокоятся, если кто-то им в этом мешает. Все ждут потепления и массового пробуждения насекомых. Именно тогда перелётные птицы смогут отправиться дальше к своим местам гнездования.

Фото Людмилы Денис

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В рязанских электричках выявлены серьёзные нарушения

Новости Рязани
Рязанская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в Рязанской области. В электричках Рязань-Москва,...
Узнать больше

Похолодание нарушило планы птиц в Окском заповеднике

Новости Рязани
Во второй половине апреля перелётные птицы массово возвращаются в наши края. Но в этом году погодные аномалии сбили все привычные планы птиц....
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей за 28 апреля

Главные новости
Представляем вам обзор новостей за вторник, 28 апреля. https://youtu.be/5LZbuTN_de0 Больше сотни новых случаев заболевания...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Врач дал совет, как подготовиться к госпитализации при симптомах COVID-19

Новости мира
Кардиолог, руководитель смены приемного отделения COVID-госпиталя в Университетской клинической больнице №1 Сеченовского медуниверситета, автор популярных книг о медицине и здоровье Антон Родионов...
Узнать больше

В Рязанской области умерли двое мужчин с подтверждёнными тестами на COVID-19

Коронавирус ТОП
В больницах Рязани скончались два человека с подтверждёнными тестами на COVID-19. Об этом вечером во вторник, 28 апреля, сообщила оперативная группа правительства...
Узнать больше

Путин объявил выходными ещё три дня в мае

Новости мира
России удалось остановить распространение эпидемии коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин.  При этом он подчеркнул, что ситуация остаётся...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+