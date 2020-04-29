Похолодание нарушило планы птиц в Окском заповеднике

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Во второй половине апреля перелётные птицы массово возвращаются в наши края. Но в этом году погодные аномалии сбили все привычные планы птиц. Теплый март спровоцировал многие виды на ранний прилет, неустойчивая погода в апреле сильно затруднила миграцию. Об этом рассказала научный сотрудник Окского заповедника Людмила Денис. Холода в середине и в третьей декаде месяца не позволили активным насекомоядным птицам перемещаться в средние широты. Ночные заморозки, дожди и низкие дневные температуры снижают или полностью подавляют активность насекомых.

На Агеевой горе, где сотрудники Окского заповедника проводят ежегодные учеты птиц во время весенней миграции, можно наблюдать только стайки зябликов и дроздов. На самой Агеевой сейчас пустынно, нет воды. Поэтому утки и кулики обходят это место стороной. Здесь можно увидеть и услышать тетерева, серых журавлей, рябинников, скворцов, синиц и зябликов.

У дроздов и скворцов заканчивается раздел территорий, самки приступают к строительству гнезд и очень беспокоятся, если кто-то им в этом мешает. Все ждут потепления и массового пробуждения насекомых. Именно тогда перелётные птицы смогут отправиться дальше к своим местам гнездования.

Фото Людмилы Денис