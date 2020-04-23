Поездка в такси стоила рязанцу смартфона

Житель города Рыбное обратился в полицию и сообщил, что у него в такси пропал смартфон. Полицейские установили личность таксиста, переговорили с ним и поняли, что водитель к раже не причастен.
Далее был установлен список пассажиров, которые пользовались этим же такси. Следующей после мужчины, потерявшего телефон, в салоне оказалась 19-летняя девушка. Её разыскали. Злоумышленница пробовала отпираться, но полицейские заметили у неё на столе именно такой телефон, который был украден в такси.
Злоумышленницу задержали. Похищенное изъяли. Теперь злоумышленницу могут осудить на 5 лет лишения свободы.
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