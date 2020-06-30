Вторник, 30 июня, 2020
19.1 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту
На главную Новости КВН

Подведены итоги реализации проекта «МедиаКВН»

В  понедельник, 29 июня, в Рязанском информационном агентстве «7 новостей» состоялась пресс-конференция, посвящённая подведению итогов реализации проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН».

Проект Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН» реализован АНО «Центр развития клуба весёлых и находчивых» в период с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года при поддержке Фонда президентских грантов.

Участниками встречи стали руководитель проекта «МедиаКВН», директор Автономной некоммерческой организации «Центр развития клуба весёлых и находчивых» Алексей Жеглов, координатор проекта, ведущий специалист по сопровождению региональных проектов РГУ имени С.А. Есенина Павел Квартников, психолог Нелли Семенок. В дистанционном формате в пресс-конференции приняли участие школьники, участвующие в проекте, и журналисты региональных средств массовой информации.

– В ходе реализации проекта школьники поучаствовали в мастер-классах, тренингах профессиональных журналистов и творческих деятелей, представляющих Международный союз КВН, побывали на учебно-ознакомительных экскурсиях в региональных СМИ. Вынужденный переход ребят на дистанционное обучение в связи с коронавирусом открыл новые возможности для реализации проекта. Ученики школ активно участвовали в онлайн-марафоне #МЫожидаемКВН, интервьюировали известных КВН-щиков, – рассказал Алексей Жеглов. 

Партнёрами проекта стали министерство образования и молодёжной политики Рязанской области, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области,  управление образования и молодёжной политики Администрации города Рязани, Официальная Рязанская лига Международного союза КВН, Рязанское информационное агентство «7 новостей», Рязанское региональное отделение Союза журналистов России, газета «Рязанские ведомости», телекомпания «Край Рязанский».

Подробно с информацией о реализации проекта можно познакомиться в специальном разделе сайта РИА «7 новостей».

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку

Новости Рязани
В этом году в Рязанской области впервые проведут ЕГЭ по китайскому языку. Об этом рассказала министр образования и молодёжной политики Рязанской области...
Узнать больше

Как в Рязанской области проведут ЕГЭ в условиях пандемии

Новости Рязани
Рязанская область готовится провести ЕГЭ в условиях пандемии COVID-19. На примере рязанской школы №39 показали, как процедура сдачи госэкзамена будет осуществляться в...
Узнать больше

В Рязани стартует запись детей в секции и кружки

Новости Рязани
С 1 июля стартует запись в детские объединения в учреждениях дополнительного образования города Рязани. Запись будет проводиться удалённо. Бумажные документы начнут принимать...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Как в Рязанской области проведут ЕГЭ в условиях пандемии

Новости Рязани
Рязанская область готовится провести ЕГЭ в условиях пандемии COVID-19. На примере рязанской школы №39 показали, как процедура сдачи госэкзамена будет осуществляться в...
Узнать больше

Всероссийский этап конкурса «Авиадартс-2020» стартовал в Рязанской области

Новости Рязани
Во вторник, 30 июня, в Рязани на аэродроме в Дягилеве стартовал всероссийский этап конкурса летного мастерства «Авиадартс-2020». Участников торжественной церемонии открытия поприветствовали...
Узнать больше

99-летняя рязанка вылечилась от коронавируса

Видео
Женщина попала в больницу после того, как получила перелом плеча. Уже в ОКБ выяснилось, что у неё положительный тест на COVID-19.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Нужно ли обрывать цветы на картофеле

Акценты
О картофеле мы обычно вспоминаем весной и осенью. Всем известно, что есть время сажать картофель и время его выкапывать. Многим кажется, что...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в июле

Акценты
Упрощение приема в гражданство РФ для отдельных категорий лиц, защита региональных брендов, контроль за МФО и другие законы, вступающие в силу в июле.
Узнать больше

Как защитить клубнику от гнили

Акценты
Клубничный сезон в разгаре. Именно сейчас – самое время лакомиться сладкой ароматной клубникой и заготавливать её впрок. Если вы приобретаете ягоды в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+