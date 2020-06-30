Подведены итоги реализации проекта «МедиаКВН»

В понедельник, 29 июня, в Рязанском информационном агентстве «7 новостей» состоялась пресс-конференция, посвящённая подведению итогов реализации проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН».

Проект Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН» реализован АНО «Центр развития клуба весёлых и находчивых» в период с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года при поддержке Фонда президентских грантов.

Участниками встречи стали руководитель проекта «МедиаКВН», директор Автономной некоммерческой организации «Центр развития клуба весёлых и находчивых» Алексей Жеглов, координатор проекта, ведущий специалист по сопровождению региональных проектов РГУ имени С.А. Есенина Павел Квартников, психолог Нелли Семенок. В дистанционном формате в пресс-конференции приняли участие школьники, участвующие в проекте, и журналисты региональных средств массовой информации.

– В ходе реализации проекта школьники поучаствовали в мастер-классах, тренингах профессиональных журналистов и творческих деятелей, представляющих Международный союз КВН, побывали на учебно-ознакомительных экскурсиях в региональных СМИ. Вынужденный переход ребят на дистанционное обучение в связи с коронавирусом открыл новые возможности для реализации проекта. Ученики школ активно участвовали в онлайн-марафоне #МЫожидаемКВН, интервьюировали известных КВН-щиков, – рассказал Алексей Жеглов.

Партнёрами проекта стали министерство образования и молодёжной политики Рязанской области, министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, управление образования и молодёжной политики Администрации города Рязани, Официальная Рязанская лига Международного союза КВН, Рязанское информационное агентство «7 новостей», Рязанское региональное отделение Союза журналистов России, газета «Рязанские ведомости», телекомпания «Край Рязанский».

Подробно с информацией о реализации проекта можно познакомиться в специальном разделе сайта РИА «7 новостей».