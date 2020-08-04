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Подрядчики устранят нарушения при благоустройстве в парке Морской Славы

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В понедельник, 3 августа, заместитель главы администрации Владимир Бурмистров провел выездное совещание на территории Парка морской славы. В 2019 году в парке провели реконструкцию дорожно-тропиночной сети и организовали освещение. Как сообщает сайт администрации города, эти работы были проведены с нарушениями. Подрядчика через суд обязали устранить недостатки.

Владимир Бурмистров сообщил, что контроль за подрядчиками усилен и поручил Дирекции благоустройства в ближайшее время установить в парке дополнительные скамейки и засыпать песок в песочницы на детской площадке. Осенью на месте котлована посадят молодые деревья.

Представители управления благоустройства города заявили, что после окончания процедуры передачи сетей освещения на баланс МБУ «ДБГ», освещение в парке будет работать в полном объеме.

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