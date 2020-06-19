Подросток на спортивном мотоцикле попал в ДТП в Рыбном

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В городе Рыбное произошло ДТП с участием подростка-мотоциклиста. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в четверг, 18 июня, в 22.20 у дома №14 на улице Электротяговой. 17-летний подросток на спортивном мотоцикле не пропустил автомобиль ВАЗ-2111 под управлением 50-летней жительницы Рыбного.

В ДТП пострадали юный мотоциклист и его 15-летняя пассажирка. Оба госпитализированы.

Установлено, что у подростка нет водительских прав, кроме того, мотоцикл был не застрахован.

Проводится проверка.