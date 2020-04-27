Подозреваемая в убийстве и расчленении взята под стражу

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По ходатайству следователя суд принял решение взять под стражу подозреваемую в убийстве 58-летней жительницы Скопина. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Напомним, по версии следствия, убийство было совершено вечером 12 апреля в квартире сожителя подозреваемой. Сначала женщины вместе с мужчиной выпивали, затем между ними произошла ссора на почве ревности. Подозреваемая несколько раз ударила знакомую ножом. Когда пострадавшая скончалась, женщина расчленила труп. Части тела в полиэтиленовых пакетах она отнесла в мусорный контейнер, а также на берег реки Вёрда.

Уголовное дело следователи возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас работа по делу продолжается.