Подъезд к Новосёлкам отремонтируют за 18 миллионов рублей

В Рязани приступили к ремонту подъезда к посёлку Новосёлки. Это единственный подъезд к поселку, в котором живет около тысячи человек. Дорога находилась в предаварийном состоянии и была включена в перечень объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год. Как сообщает сайт регионального правительства, на ремонт планируется потратить около 18 миллионов рублей.
Ремонт начался в апреле этого года. За три недели было проведено фрезерование старого покрытия, уложен выравнивающий слой, укреплены обочины. В настоящее время идёт укладка верхнего слоя асфальтобетона.
Отмечается, что работы идут с опережением графика. В дальнейших планах – нанесение разметки, установка новых дорожных знаков и трёх остановочных павильонов.
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