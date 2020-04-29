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Подъезд к Новосёлкам отремонтируют за 18 миллионов рублей

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В Рязани приступили к ремонту подъезда к посёлку Новосёлки. Это единственный подъезд к поселку, в котором живет около тысячи человек. Дорога находилась в предаварийном состоянии и была включена в перечень объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год. Как сообщает сайт регионального правительства, на ремонт планируется потратить около 18 миллионов рублей.

Ремонт начался в апреле этого года. За три недели было проведено фрезерование старого покрытия, уложен выравнивающий слой, укреплены обочины. В настоящее время идёт укладка верхнего слоя асфальтобетона.

Отмечается, что работы идут с опережением графика. В дальнейших планах – нанесение разметки, установка новых дорожных знаков и трёх остановочных павильонов.

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