Под Рязанью трактор задавил мужчину

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В Рязанском районе проводится доследственная проверка по факту гибели подсобного работника. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Известно, что тело гражданина Узбекистана, 1967 года рождения, было найдено днём 8 июня в лесу у деревни Долгинино в Рязанском районе. Он помогал своему знакомому расчищать местность от валежника и попал под трактор.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.