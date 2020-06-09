Под Рязанью произошло жёсткое ДТП

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В понедельник, 8 июня, в 17.20 на 12-м километре автодороги Рязань – Пронск в Рязанском районе произошло ДТП с пострадавшей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, столкнулись автомобили «Рено Сандеро» под управлением 49-летней женщины и «Тойота Раф 4» под управлением 42-летней женщины.

В результате ДТП пострадала водитель «Тойоты». Её доставили в больницу для оказания медицинской помощи.