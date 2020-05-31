Под Рязанью мужчина застрелил зашедшую на огород собаку

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В селе Льгово под Рязанью мужчина хладнокровно застрелил из ружья собаку, зашедшую на огород с картошкой. Информация об этом появилась в группе Cлужбы по контролю за безнадзорными животными

Сообщается, что инцидент произошёл 21 мая. Собака жила в селе, у неё не было хозяина. При этом пса «курировали и опекали несколько семей (кормили, обрабатывали от клещей и пр., ночевал он не под открытым небом)».

Автор поста сообщает, что Дружок (Кеша) зашёл на неогороженный участок с картошкой. После чего его застрели. Стрелявший ушёл в дом, ещё один человек не давал забрать раненое животное, чтобы отвезти к ветеринару. В итоге собака всё же была доставлена в клинику и там умерла.

Также сообщается, что в полицию было написано заявление. Ружьё изъяли, но только вечером. К тому моменту оно уже было хорошо смазано.