Под Рязанью «Камаз» столкнулся с экскаватором

В понедельник, 13 июля, в 18.20 на 205 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Рязанском районе произошло серьёзное ДТП. Подробности случившегося сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, 31-летний водитель «Камаза» из Пензенской области не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении экскаватором DOOSAN, которым управлял 37-летний житель Рязанской области.

В аварии водитель «Камаза» получил травмы. Ему потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.