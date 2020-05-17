Под Рязанью Госавтоинспекция провела масштабный рейд

В прошедшую пятницу на автомобильной дороге Рязань — Льгово — Вышгород, сотрудники Госавтоинспекции Рязанского района провели масштабное профилактическое мероприятие по пресечению грубых нарушений ПДД РФ. Об этом сообщается в группе Госавтоинспекции Рязанской области.
В ходе рейдового мероприятия было выявлено 11 автомобилей светопропускание передних боковых стёкол которых не соответствует установленным требованием. Также были привлечены к административной ответственности два «безправных» водителя мототранспортных средств, один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения, за что был подвергнут административному наказанию в виде административного ареста сроком 10 суток.
Транспортные средства помещены на специализированную автостоянку.
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