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Под Рязанью Госавтоинспекция провела масштабный рейд

7info
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В прошедшую пятницу на автомобильной дороге Рязань — Льгово — Вышгород, сотрудники Госавтоинспекции Рязанского района провели масштабное профилактическое мероприятие по пресечению грубых нарушений ПДД РФ. Об этом сообщается в группе Госавтоинспекции Рязанской области. 

В ходе рейдового мероприятия было выявлено 11 автомобилей светопропускание передних боковых стёкол которых не соответствует установленным требованием. Также были привлечены к административной ответственности два «безправных» водителя мототранспортных средств, один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения, за что был подвергнут административному наказанию в виде административного ареста сроком 10 суток. 

Транспортные средства помещены на специализированную автостоянку.

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