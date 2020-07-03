Под Рязанью бывший «афганец» жестоко убил своего знакомого

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В селе Плахино Захаровского района 52-летний местный житель зарезал своего знакомого из Рязани. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Убийство было совершено вечером 26 июня в доме подозреваемого. Рязанец приехал в деревню в гости к родственникам и пришёл в гости к своему знакомому. Мужчины выпивали, в какой-то момент между ними произошла ссора. В результате хозяин дома нанёс 40-летнему гостю не менее 20 ударов кухонным ножом. Бил в голову, шею и грудь. От полученных травм пострадавший скончался.

Известно, что подозреваемый раньше служил в афганистане, постоянно жил в Плахине. Глава поселения Юрий Демидов рассказал, что у него вспыльчивый характер, задержанный очень эмоциональный.

Известно, что убийца и его жертва были приятелями, ходили вместе на рыбалку. Собирались рыбачить и в этот раз.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.