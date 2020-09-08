Под Рязань появилась экспериментальная дорога

Возле Заборьевской средней школы появилась дорога, созданная с использованием новой технологии. Об этом сообщается в официальной группе Рязанского района.

Задачу сделать новые сельские дороги с использованием качественных местных материалов поставил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Зампред регионального правительства Евгений Беленецкий рассказал, что дорога к Заборьевской школе стало экспериментальной площадкой. Чиновник отметил, что дорогой её можно назвать с большой натяжкой: песок и грязь.

В школе учатся 170 детей и раньше им регулярно приходилось преодолевать путь по бездорожью.

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Для создания дорожного покрытия используют технологию ресайклинга: смешивают строительные отходы с грунтом и цементом. Затем при помощи специализированной техники, полученную смесь превращают в уплотнённое основание.

Сообщается, что длина экспериментальной дороги – 300 метров. Без ремонта она должна прослужить не менее 5 лет. Также отмечается, что материалы для неё бесплатно предоставили компании-партнёры.