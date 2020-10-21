Среда, 21 октября, 2020
4.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Почётному гражданину Рязани Борису Жаворонкову исполнилось 95 лет

7info

Сегодня свой 95-й день рождения празднует заслуженный работник культуры РФ, Почётный гражданин Рязани Борис Жаворонков. Об этом сообщается в группе Рязанской области в ВК. 

В 17 лет он попал на фронт. Воевал в Венгрии, Австрии, Чехословакии; был снайпером. Прошел всю войну, был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими.

Первые стихи и сказку «Две розы и соловей» Жаворонков написал накануне войны, а выходить в свет его произведения начали в 1946 году в армейской прессе. В 1958 году переехал в Рязань, где занимался журналистской, редакторской деятельностью и литературным творчеством.

Жаворонков –  член Союза журналистов РФ, дипломант трех Всесоюзных литературных конкурсов. Многие годы вел большую общественную работу.

Борис Иванович –  автор десяти книг, подборки его стихов помещены в 45 коллективных сборниках. Стихи Жаворонкова переведены на болгарский, польский, украинский, киргизский языки, а также положены на музыку. Кроме того, Борис Иванович работал над переводами на русский язык стихов ряда зарубежных поэтов.

Поздравляем с юбилеем и желаем крепкого здоровья!

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани массово отключили холодную воду

Новости Рязани
В Рязани в связи с аварийно-восстановительными работами массово отключили холодную воду в четверг, 21 октября, сообщает пресс-службы мэрии. До...
Узнать больше

В Рязанской области заразились коронавирусом 730 детей

Новости Рязани
Региональная опергруппа обновила информацию о возрасте рязанцев с диагнозом COVID-19. Актуальные данные на 21 октября выглядят следующим образом. Всего...
Узнать больше

Депутат Госдумы Елена Митина перевела деньги на ликвидацию последствий ЧС в Скопинском районе

Власть
В Скопинском районе продолжается устранение последствий пожара на территории военной части, расположенной в посёлке Желтухинский. Напомним, 7 октября там произошло возгорание склада...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области выявили более ста случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязанской области выявили более ста случаев заражения коронавирусной инфекцией. Данные по новым случаям заболевания коронавирусом в среду, 21 октября, опубликовала региональная...
Узнать больше

Полиция предупредила о новом способе дистанционного мошенничества

Новости Рязани
Сообщается, что позвонивший гражданину может представиться сотрудником правоохранительных органов и попросить выполнить указания.
Узнать больше

Рязанская полиция показала погоню за пьяным нарушителем

Новости Рязани
Нарушитель создавал опасность, выезжая на встречку и резко маневрируя на дороге. Чтобы его остановить, пришлось стрелять по колёсам.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Против вирусов и стресса: каким должно быть питание осенью?

Акценты
Осенью, а особенно сейчас, когда поднялась вторая волна COVID-19, важно максимально разнообразить свой рацион питания и наполнить его полезными продуктами. Это позволит...
Узнать больше

Директор Лицея №52 Елена Гаврюнина: Если бы я была Александром Блоком, то сказала бы о лицее стихами

Акценты
В понедельник, 19 октября, в России отмечается День лицеиста. В Рязани есть три лицея – Свободный, №4 и №52. В праздничный день о своей работе РИА «7 новостей» рассказал директор Лицея №52 Елена Викторовна Гаврюнина.
Узнать больше

Вопросы на засыпку. Несколько важных тонкостей при поиске стирального порошка

Акценты
Дождь, короткие дни, грязные улицы. Все эти приметы победившей осени заставляют задуматься о том, как вернуть в безупречное состояние одежду, пострадавшую от распутицы.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+