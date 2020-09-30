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Почтовой открытке исполняется 151 год

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В России первое открытое письмо появилось 1 января 1872 года. На лицевой стороне была изображена эмблема почтового ведомства, место для марки и надпись о недопустимости что-либо писать кроме адреса. Другая сторона открытки предполагалась для письма. Чуть позднее открытки стали выпускаться в трех разных цветах. Каждый цвет предопределял характер использования. Открытки черного цвета могли использоваться как внутригородские и междугородние, в зависимости от используемой марки. Марки для черной открытки стоили 3 и 5 копеек соответственно. Коричневые открытки – только для города, стоили они 3 копейки. Зеленые – иногородние, использовалось по всей империи и стоили 5 копеек. 

За более чем 150 лет истории почтовые карточки стали любимым атрибутом многих праздников. Тематика открыток разнообразна, они могут быть разных размеров и форматов, со стихами, шутливыми текстами и рисунками.

Самая большая открытка была отправлена 25 декабря 2019 года. Почта России доставила новогоднюю открытку размером несколько квадратных метров и весом около 30 кг от юных петербургских художников Деду Морозу в Великий Устюг.

Самая маленькая открытка в мире выполнена на незаметном невооруженному глазу кусочке стекла. На картинке изображена рождественская елка.

Эта открытка насчитывает в ширину 200 микрометров, а в длину 290 микрометров (для сравнения — ширина человеческого волоса составляет около 100 микрометров).

В 2018 году Почта России, Кроноцкий и Командорский заповедники создали серию уникальных открыток с голосами животных. С помощью QR-кода, размещенного на открытке, можно услышать голоса сивуча, северного кашалота, косатки и северного калана, записанные в дикой природе.

С помощью открытки можно общаться, дарить радость людям и делиться впечатлениями даже на расстоянии. Поэтому неслучайно образовалось отдельное сообщество любителей и собирателей почтовых карточек – посткроссеров. Цель проекта «Посткроссинг» — объединить города и страны за счет обмена открытками с любыми случайными членами сообщества по всему миру. Особой популярностью пользуются старинные и раритетные открытки, а также открытки, погашенные специальными штемпелями во время проведения знаковых мероприятий.

В этом году Почта России запустила проект, цель которого —  рассказывать о знаковых достопримечательностях страны с помощью лимитированных серий продукции. На каждом продукте из лимитированной серии будет QR-код, ведущий на онлайн-страницу с информацией о проекте и рассказом об истории памятника, музея или города, онлайн-выставкой, интерактивными заданиями. Эти страницы будут вестись на русском, английском и китайском языках. Кроме того, выбранные достопримечательности будут отображаться на интерактивной карте на основе Яндекс.Карт, где можно будет посмотреть актуальные фотографии, панорамы и отзывы пользователей сервиса, а также построить до них маршрут из любой точки страны. Объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, впоследствии появятся на коробках для отправлений, открытках и другой продукции лимитированной серии «Почты России».

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