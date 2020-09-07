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Новости РязаниОбщество

Почти у каждого рязанца наблюдается йододефицит – СМИ

7info
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Практически у каждого жителя Рязанской области наблюдается йододефицит. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

При дефиците этого важного химического элемента в организме у человека наблюдается нарушение умственных способностей, повышенная утомляемость, снижается иммунитет. 

Растения, выращенные в Рязанской области, не содержат необходимое количество йода. А самостоятельно его вырабатывать организм не может. Чтобы восполнить дефицит, необходимо принимать витамины, а также есть морскую капусту, рыбу, креветок. 

– Также врачи рекомендуют использовать не обычную, а йодированную соль, – отмечает ГТРК «Ока».

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Пользу йодированной соли подтвердила и врач-эндокринолог больницы №4 города Рязани Маргарита Бутырина. По её словам, использование такой соли – это самый безопасный, самый доступный способ йодопрофилактики.

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