Почти десять тысяч рязанцев выбрали антивирус от «Ростелекома»

Количество абонентов в Рязанской области, которые пользуются услугой «Антивирус» от «Ростелекома» достигло почти десяти тысяч. За семь месяцев 2020 года сервис подключили около пяти тысяч рязанцев.
Решение «Антивирус» защищает стационарные и мобильные устройства от интернет-угроз, а также проводит проверку файлов, в том числе и на съемных носителях. Цифровой провайдер предлагает три варианта программ: антивирус Касперского, антивирус Dr. Web и Eset Nod32.
Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Kaspersky Safe Kids разработан цифровым провайдером совместно с «Лабораторией Касперского». Сервис защищает ребенка от нежелательного контента и позволяет родителям контролировать время пользования интернетом. Программа также имеет опцию по определению местонахождения ребенка. Kaspersky Safe Kids можно установить сразу на несколько устройств, которыми пользуются дети.
Подключить сервис «Антивирус» можно в Личном кабинете пользователя или в приложении «Мой Ростелеком», доступном для скачивания в Google Play и App Store. Более подробную информацию о сервисе и способах подключения можно найти на сайте компании или в офисах продаж и обслуживания клиентов.