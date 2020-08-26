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Почти десять тысяч рязанцев выбрали антивирус от «Ростелекома»

7info 2

Количество абонентов в Рязанской области, которые пользуются услугой «Антивирус» от «Ростелекома» достигло почти десяти тысяч. За семь месяцев 2020 года сервис подключили около пяти тысяч рязанцев.

Решение «Антивирус» защищает стационарные и мобильные устройства от интернет-угроз, а также проводит проверку файлов, в том числе и на съемных носителях. Цифровой провайдер предлагает три варианта программ: антивирус Касперского, антивирус Dr. Web и Eset Nod32.

Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Смартфоны, компьютеры и планшеты уже давно стали нашими постоянными спутниками в работе, развлечениях и бытовых заботах. При этом в них хранится огромное количество персональных данных, которые следует защищать для нашей же безопасности. Киберпреступность с каждым годом выходит на новый уровень: в прошлом году только в ЦФО «Ростелеком» предотвратил более миллиона кибератак. Такая статистика говорит о том, что установка антивируса на устройства – необходимая мера защиты. Особенно важно оберегать детей от нежелательного контента и интернет-угроз. Скоро начнется учебный год, школьники все чаще будут искать информацию в Сети. Для борьбы с киберугрозами, с которыми может столкнуться ребенок, мы предлагаем решение Kaspersky Safe Kids».

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Kaspersky Safe Kids разработан цифровым провайдером совместно с «Лабораторией Касперского». Сервис защищает ребенка от нежелательного контента и позволяет родителям контролировать время пользования интернетом. Программа также имеет опцию по определению местонахождения ребенка. Kaspersky Safe Kids можно установить сразу на несколько устройств, которыми пользуются дети.

Подключить сервис «Антивирус» можно в Личном кабинете пользователя или в приложении «Мой Ростелеком», доступном для скачивания в Google Play и App Store. Более подробную информацию о сервисе и способах подключения можно найти на сайте компании или в офисах продаж и обслуживания клиентов.

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