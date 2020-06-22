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Почти 1,5 тысячи рязанцев попросили об изменении условий по ипотеке

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Жители Рязанской области подали 1463 заявления в банки на изменение условий ипотечного договора. 442 обращения касались предоставления кредитных каникул, 88 – ипотечных каникул, в 933 случаях заёмщики просили о пересмотре в рамках собственных программ реструктуризации банков.

Наибольший процент одобрения (более 78%) отмечен по кредитным каникулам. Льготный период предусмотрен Федеральным законом № 106-ФЗ. В его рамках кредиторы обязаны предоставлять отсрочку, если заёмщик может подтвердить, что его доход упал более чем на 30%, кредит оформлен до 3 апреля 2020 года и сумма долга не превышает установленную законом (для ипотеки это 2 млн рублей). Должник может попросить о снижении суммы ежемесячных платежей или отсрочке на срок до 6 месяцев.

Право на ипотечные каникулы заемщики получили 31 июля 2019 года (Федеральный закон №76-ФЗ). Воспользоваться этой льготой по каждому договору разрешено только один раз и в том случае, если соблюден ряд условий: жилье – единственное, размер кредита не превышает 15 млн рублей, а сам заёмщик находится в трудной жизненной ситуации и может это подтвердить.

«Кредитные и ипотечные каникулы – параллельные меры поддержки, использование одних не отменяет право на другие, — напоминает заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова. – В целом статистика показывает, что это действенный механизм помощи: большинство заёмщиков, которые уходили на «каникулы», смогли после их окончания вернуться в обычный график выплат».

Также кредиторы могут предлагать собственные меры поддержки. По 933 таким заявлениям, поданным на начало июня, уже проведена реструктуризация на общую сумму задолженности более 473,6 млн руб. По 92% всех одобренных заявок предоставлена отсрочка по исполнению обязательств, а по 6% снижена ставка или размер ежемесячных платежей.

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