Почти 13% рязанцев находились за чертой бедности в 2019 году

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12,7% рязанцев находились за чертой бедности в 2019 году. Такие данные содержит рейтинг регионов по доходам населения, опубликованный РИА «Новости».

Это на 0,5% выше, чем в целом по стране. Доля населения за чертой крайней бедности составляет 1,5%, что на 0,4% ниже, чем в целом по стране.

Рязанская область занимает в рейтинге 52 место из 85. Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2019 года стали Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга с отрывом в 20% занимает Москва. На последних позициях находятся Калмыкия, Горный Алтай и Тыва.