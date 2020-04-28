Вторник, 28 апреля, 2020
10 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Почта России выпустила лимитированную серию праздничных открыток к 9 мая

7info 2

Рязанцы могут не проводить поверку счётчиков до 2021 года

Новости Рязани
Согласно разъяснениям Росстандарта и Росаккредитации, данным в письме от 21.04.2020 N AA-275/04/НС-73, все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами - потребителями...
Узнать больше

В субботу в Рязани будет тепло и дождливо

Новости Рязани
В субботу, 25 апреля, в Рязани будет облачно. Возможен дождь. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

Рязанская полиция показала рейды по соблюдению режима самоизоляции

Новости Рязани
Патрульные автомобили во время передвижения по городу напоминают рязанцам о простых правилах, соблюдение которых позволит обезопасить их от коронавируса.
Узнать больше
-

При оформлении на сайте Почта Маркет необходимо указать адресата и добавить свой текст. Открытка будет отправлена по указанному адресу, а почтальон опустит ее бумажную версию в почтовый ящик. Каждой открытке присваивается трек-номер. Отследить ее путь можно на официальном сайте компании www.pochta.ru или в мобильном приложении. Вся серия виртуальных открыток доступна в разделе, посвященном 9 мая. Стоимость одной открытки с учетом доставки в любую точку России составляет 149 рублей.

В этот юбилейный год не у всех есть возможность поздравить друзей и близких лично. «Живая» открытка – это напоминание о том, что мы вместе, несмотря на то, что вынуждено не можем быть рядом.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области коронавирусом больны 66 детей

Коронавирус
В Рязанской области диагноз COVID-19 выявлен у 66 детей. Возраст заболевших – двое по 9 месяцев; семеро по 1 году; трое по...
Узнать больше

Рязанский минздрав: допвыплаты врачи получат в мае

Новости медицины
Рязанский минздрав назвал сроки начисления дополнительных выплат врачам, отвечая на вопрос, заданный губернатору Николаю Любимову в его группе ВКонтакте. "Меня, а также моих коллег очень...
Узнать больше

За неделю 18 рязанцев пожаловались на некачественную уборку подъездов

Администрация
В Рязани продолжают дезинфицировать подъезды жилых домов, детские и спортивные площадки. Специальным средством обрабатывают ручки входных дверей, лестничные поручни и кнопки лифтов.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

#МЫожидаемКВН. Прямой эфир с Евгением Донских

Новости Рязани
Официальная Рязанская лига МС КВН продолжает марафон #МЫожидаемКВН. В среду, 29 апреля, в группе Официальной Рязанской лиги ВКонтакте состоится...
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей 27 апреля

Новости Рязани
Представляем вам обзор новостей за понедельник, 27 апреля. https://youtu.be/L-VvGTZ1MgA По состоянию на 16...
Узнать больше

«Капитал — Строитель Жилья!» признан системообразующим предприятием Российской экономики

Новости Рязани
Рязанский застройщик «Капитал - Строитель Жилья!» включён в перечень системообразующих предприятий Российской экономики. По словам Владимира Якушева, (министр строительства...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+