Почетный преподаватель РГУ имени С.А. Есенина отмечает свой юбилей

В понедельник, 5 октября, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и менеджмента в образовании Лидия Гребенкина отмечает свой юбилей. Об этом сообщает пресс-служба РГУ имени С.А. Есенинаю

В Рязанском университете женщина работает почти 60 лет.

— Она – одна из самых известных рязанских учёных в области педагогики, преподаватель, воспитавший сотни учителей, руководителей сферы образования, преподавателей высшей и средней профессиональной школы, педагогов-исследователей. Она — учитель учителей, — говорится в сообщении.

Лидия Гребенкина отмечена не только многочисленными наградами, но и званием Заслуженного работника высшей школы РФ, медалью академика В.А. Сластенина, медалью «150 лет со дня рождения В.И.Вернадского» и медалью К.Д. Ушинского.

— В 1988 году педагог возглавила новую кафедру, в качестве направлений деятельности которой были определены теория и методика воспитания, социальная педагогика, педагогическая инноватика. С присущей ей неуёмной энергией, умением вдохновлять Лидия Константиновна сумела собрать уникальный коллектив единомышленников, создала кафедру, ставшую инициатором многих инновационных проектов как в вузе, так и в регионе, — рассказали в пресс-службе университета.

С 1996 года Лидия Гребенкина становится научным руководителем диссертационных исследований. И благодаря педагогу около 40 человек уже успешно защитили свои работы.