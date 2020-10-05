Почетный преподаватель РГУ имени С.А. Есенина отмечает свой юбилей

В понедельник, 5 октября, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и менеджмента в образовании Лидия Гребенкина отмечает свой юбилей. Об этом сообщает пресс-служба РГУ имени С.А. Есенинаю
В Рязанском университете женщина работает почти 60 лет.
Лидия Гребенкина отмечена не только многочисленными наградами, но и званием Заслуженного работника высшей школы РФ, медалью академика В.А. Сластенина, медалью «150 лет со дня рождения В.И.Вернадского» и медалью К.Д. Ушинского.
С 1996 года Лидия Гребенкина становится научным руководителем диссертационных исследований. И благодаря педагогу около 40 человек уже успешно защитили свои работы.
В рамках масштабной модернизации сети, которую «ЭР-Телеком», кстати, начинает с Рязани, клиенты получили возможность увеличить скорость домашнего интернета. В новой линейке «Дом.ru» тарифные планы на 100, 250 и 500 Мбит/с. Но на этом компания не планирует останавливаться.