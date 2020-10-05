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По многочисленным просьбам «Громокошки» снова выступят на фестивале КВН в Рязани

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5 октября состоится открытие сезона Официальной Рязанской лиги КВН. После необыкновенно долгого перерыва всех любителей КВН в Рязани ждёт мощнейший по энергетике вечер.

Билеты на КВН в этот раз разлетаются вдвое быстрее, чем обычно. И дело не только в ограничениях, связанных с распространением коронавируса. Многие хотят увидеть выступление гостей фестиваля, команды из Высшей лиги КВН «Громокошки». Ведь постоянные зрители игр КВН в Рязани помнят фееричное выступление липецкой команды на юбилее Рязанской лиги.

По многочисленным просьбам «Громокошки» снова выступят в Рязани. Команда привезёт в Рязань новую крутую программу и сделает всё, чтобы поднять рязанцам настроение и укрепить иммунитет.

Чтобы зарядиться позитивом, нужно успеть купить билет на фестиваль, который состоится 5 октября в 19.00 в Рязанском областном театре драмы.

Билеты можно приобрести на сайтах на сайтах RZNDRAMA.RU и RZN.KASSY.RU.

Фото из группы команды «Громокошки» ВКонтакте

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