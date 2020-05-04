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Песков сделал заявление по поводу ограничений из-за коронавируса

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Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не спешить с прогнозами о снятии некоторых ограничений с 12 мая. Об этом он заявил в интервью на телеканале «Россия 24». 

Как пишет ТАСС, Песков отметил, что всё будет зависеть от развития ситуации с числом заболевших коронавирусом. Напомним, ранее президент поручил подготовить план по поэтапному снятию ограничений. Говорил глава государства и о том, что ситуация может быть разной в разных регионах. 

Это же подтвердил и Дмитрий Песоков. Также он обратил внимание, что на майских праздниках на улицах появилось много людей. Это может сказаться негативно.

Пресс-секретарь президента рассказал, что пока рано давать какие-то прогнозы, необходимо следить за развитием ситуации и принимать решение в зависимости от динамики заболеваемости. 

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