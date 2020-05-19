Первый заместитель прокурора Рязанской области покинул свою должность

Первый заместитель прокурора Рязанской области Юрий Монахов освобождён от должности. Об этом сообщает сайт прокуратуры области.
Монахов покинул свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Приказ об этом во вторник, 19 мая, подписал Генеральный прокурор РФ.
На пенсию Монахова проводили в торжественной обстановке. Прокурор Рязанской области Иван Панченко отметил, что Юрий Иванович посвятил службе 40 лет. За это время он проявил ответсвенное отношении к работе, принципиальность и объективность.
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