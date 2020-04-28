Педагоги детского сада №85 продолжают образовательный процесс дистанционно

В Рязани педагоги детского сада №85 «Цветочный город» нашли возможность не останавливать образовательный процесс в условиях самоизоляции.
В социальной сети «Вконтакте» была создана группа для всех желающих участвовать в жизни детского сада. Все педагоги приняли активное участи в подготовке рекомендаций, консультаций для родителей. Воспитатели записывают мастер-классы, показывают развивающие игры и делятся безопасными опытами, которые можно провести в домашних условиях.
Родители с энтузиазмом приняли возможность дистанционного общения. Вместе с педагогами ДОУ дети и родители играют, делают зарядку, читают рассказы, сказки, заучивают стихотворения, узнают о знаменательных датах и делают поделки.
Детям поддержали такой формат общения. Они каждый день делились новостями, выкладывали фотографии и видеоролики о своей жизни в условиях самоизоляции.
Большой блок электронного ресурса посвящен подготовке к празднику Победы. Проект, подготовленный педагогами детского сада к знаменательной дате, перешел в онлайн формат. Воспитанникам были предложены конкурс детского рисунка «Спасибо, тебе, Солдат!», конкурс чтецов «Помнит сердце, не забудет никогда», конкурс военной песни.
Дети совместно с родителями приняли участие в онлайн – акции памяти «Наша Победа – моя история». Был собран целый виртуальный альбом, в котором хранятся сведения о героях войны и тыла, предоставленные семьями наших воспитанников.
Данный формат дает возможность консолидироваться в условиях самоизоляции, получить поддержку творческой инициативы, раскрытию новых талантов и возможностей детей.
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