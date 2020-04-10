Пасха Христова. Мифы и традиции Великого праздника

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В трудное время, которое нам приходится переживать этой весной, всем необходимы дополнительные силы. Где же взять их, как не в обращении к вере, к Богу? Тем более, что грядёт самый светлый, самый главный праздник для православных – Пасха Христова.

С этим днём связано огромное количество традиций, мифов и суеверий. В этом году они усугубляются сложной эпидемиологической ситуацией. Мы решили обратиться за разъяснением к настоятелю Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря – отцу Луке. Духовная и очень душевная беседа проводилась в формате видеосвязи.

– Отец Лука, расскажите, помните ли вы Великий Пост, к следованию заветам которого вы впервые подошли осознанно?

– Я воцерковлялся, будучи студентом ГИТИСа. Это было на третьем курсе, когда мы начали готовить дипломный спектакль вместе с Андреем Звягинцевым, с Анной Тереховой, с Ксенией Талызиной (ныне Хаировой). Какие-то особенные постные продукты тогда не предлагались. Но я запомнил такую элегантную форму утешения, как банка болгарского компота и вьетнамские сушёные бананы в пачаках. Других постящихся рядом не было. И в глазах окружающих это выглядело моей блажью и капризом. Всегда была проблема, как уживаться с моими непостящимися родственниками. Их логика была проста: для уставшего студента, вернувшегося домой, мясо не грех, грешно людей есть.

Настоящая встреча с Великим Постом состоялась, когда я поступил в монастырь. Это было в 1994 году. Вот там я уже понял, что такое Пост.

– Стоит ли сегодня продолжать соблюдать Великий Пост? Не опасны ли для организма ограничения и отказ от привычных продуктов в сложившейся эпидемиологической ситуации?

– Я верю, что источником здоровья являются жизненные силы, подаваемые нам Господом. Без благодати у человека и происходят «короткие замыкания» иммунитета. Я прочитал, что человек носит в себе 2,5 кг вирусов, но они неактивны. И когда оскудевают наши жизненные силы, вирусы дают о себе знать. Поэтому я не думаю, что нарушения Поста станут помощью для организма человека. Даже наоборот, мы чаще болеем от каких-то излишеств, чем от ограничений. Другое дело, если какие-то продукты необходимы как лекарство. Лекарство не считается нарушением Поста.

– Можно ли сейчас ходить в церковь и причащаться? Если да, нужно ли надевать маску и перчатки в храме?

– Слава Богу, в храм ходить не запрещено. А меры предосторожности каждый должен соблюдать по своим силам. Кто-то убеждён, что именно маски помогают. А кто-то считает, что надевать маску – это всё равно, что ставить изгородь от комаров. В храмах мы всё протираем спиртом. Я сейчас не благословляю, кладя руку на руку и давая приложиться к руке. К тому же у нас в монастыре завидное положение – маленький монастырь с просторным собором за семью холмами. Если и придут в воскресенье 20-30 человек, они не дышат друг другу в затылок, как в небольших городских храмах.И всех прихожан мы знаем в лицо. Меня как раз в нашем храме посещает чувство чистоты и защищённости.

– Можно ли сейчас заказать требы в храме дистанционно?

– Такая возможность у нас всегда была. В некоторых храмах в новых реалиях только появилась такая услуга. А у нас она есть уже несколько лет. Это можно сделать и на сайте, и в группе ВКонтакте Пронского Спасо-Преображенского монастыря.

Передать просьбы можно и по телефону. У меня всегда в телефоне несколько таких сообщений. Это удобная практика, которая уже существует.

– Одни считают, что даже в дни самоизоляции стоит ходить в храм и молиться, чтобы не заболеть, другие утверждают, что вера проявляется не слепым следованием традициям, а соблюдением заповедей и внутренним состоянием. Какой точки зрения придерживаетесь вы?

– Мне кажется, что больше всего об этом причитают те, кто в храм не ходит. А те, кто ходили, продолжают это делать, не привлекая лишнего внимания. Я не сторонник шумных заявлений и призывов. Дела идут своим ходом, мы принимаем к исполнению рекомендации священноначалия, не агитируем людей быть самонадеянными и рассчитывать на божественную непобедимость, но и не отпугиваем их.

– Была ли в истории Пасха, которую прихожане не праздновали в храмах?

– Были времена, когда Пасху было крайне трудно праздновать. Например, в блокадном Ленинграде собраться на богослужение означало рисковать жизнью. И тем не менее – Пасха состоялась. Праздновали Пасху и в Колымских лагерях. Это было торжество жизни над смертью.

Трудности встречались. Достаточно вспомнить Советские времена. В той пятилетке, когда началась Великая Отечественная война, планировали закрыть все храмы. Но Господь не попустил. И люди с риском для жизни ходили на Пасхальные богослужения. А сейчас, Слава Богу, не так!

– И всё же всех сегодня беспокоит, отменят ли церковные богослужения в храмах на Пасху, будет ли крестный ход, можно ли будет освящать куличи и яйца в церквях Рязани?

– Всё меняется каждый день. Мы не знаем, до чего дело дойдёт через неделю. Но пока запрета на богослужения нет. Пока самое страшное, что я видел, – предписание некоторых епархий служить на улице. Так это несложно. К тому же, обещают плюсовую погоду. В любом случае, мы будем соблюдать послушание. Если Владыка сочтёт необходимым ввести какие-то особые условия, мы их исполним. Но я уверен, что отмены Пасхального богослужения не будет. Будем надеяться быть его участниками.

– Можно ли освятить куличи и яйца самостоятельно дома, прочитав молитву и окропив их святой водой?

– При некотором затруднении прийти в храм такое возможно. Батюшка благословляет во все четыре стороны прихода. Благословит и в вашу. Благодать дойдёт до каждого. Если есть такая острая необходимость, можно сделать и так. Здесь личный контакт не обязателен. Можно и исповедаться, покаяться своему духовнику на расстоянии – по телефону или смс. А вот причаститься без батюшки даже в наше время нельзя.

– Можно ли идти на Пасху на кладбище? Или стоит подождать Радоницы?

– Это распространенное заблуждение идёт с советских времён. До 1917 года такого не было. Мы радуемся Воскресению Христа, сами становясь участниками Воскресения. Посвящать такой день кладбищенским заботам – крайняя печаль и беда, которая имела место именно в советском режиме из-за запрета посещать храм. Наши соотечественники хотя бы на могилах родственников могли засвидетельствовать, что их любовь жива, память светла. Это было своеобразным исповеданием жизни после смерти.

А теперь храмы открыты. И всё равно на Пасху на кладбища совершаются настоящие паломничества. Даже в храм столько не идут. И это грубое нарушение церковных традиций. Место встречи с воскресшим Христом изменить нельзя – это храм Божий!

Другое дело – Радоница. Этот праздник приходится на вторник после Красной горки. В это время привести могилы родных в порядок – вполне нормально.

– Ещё одно распространённое мнение: уход из жизни на Пасху – это особенный знак. Как стоит относиться к подобным совпадениям? Имеют ли они какой-то смысл?

– Феофана Затворника называли Богоявленным. Это был его любимый праздник – Богоявление. И преставился он в этот день. Очевидно, что это смерть праведника.

Но на Пасху, к несчастью, нередко приходит кончина от переедания, от пьянства. Как и на Новый год приходится много безвременных смертей. Считаются ли такие люди счастливчиками? Вовсе нет. Господь говорит: «В чём застану, в том и сужу». Всё зависит от образа жизни, от вида смерти, а не только от даты. Всё зависит от того, насколько праведно жил человек и насколько сильно его раскаяние.

– Часто люди относятся к Пасхе как ко времени для весёлого отдыха и хмельных встреч с друзьями. В светлое воскресенье люди собирают калорийный праздничный стол и под звон бокалов и рюмок «славят» Господа. Насколько это правильно?

– Главный совет, который я хочу дать всем, – ничего не ешьте на Пасху! Ничего не ешьте! Но всё пробуйте! Не берите вторую ложку салата, второе яйцо или второй кусок пирога. Попробуйте и успокойтесь. Не испортьте себе праздник мерзким чувством переедания и его последствиями.

Алкоголь допустим и в христианские праздники, и даже Великим Постом. Неумеренность же тяжела всегда и может испортить любой праздник, неважно, от алкоголя она пришла или ещё от чего-то.

– Давайте подведём итог, как встретить Пасху дома, если нет возможности прийти в храм?

– Главное – не торопиться в полночь наедаться, услышав патриарший голос: «Христос Воскресе!» Можно поучаствовать в богослужении, включив телетрансляцию и встав перед иконами. Духовно радуйтесь, внимайте, ликуйте! Поздравьте домашних. И помните, что Пасха – это дело милости. Всегда на Пасху богатые раздавали пожертвования, император посещал больных и заключённых. Посвятите этот день добрым делам, утешьте тех, кому это нужно. Господь ждёт от нас милости к ближним своим.

Я обычно на Пасху еду в какую-нибудь тюрьму, провожу проповедь, общаюсь, отвечаю на вопросы, пою для заключённых. Потом еду в интернат. Часто батюшки собираются поздравить правящего Архиерея. Это тоже большая радость. Бывают и личные встречи. И это не самое подвижническое расписание. Многие батюшки стараются и побольше успеть в этот день.

– Встречались ли вы с какими-нибудь чудесами на Пасху?

– Для меня главная Пасхальная радость – это обращение грешников и атеистов. Те, кто не каялись – каются, кто не причащался – причащается. Главное чудо – это пробивание крестной силой и пасхальным светом самых заскорузлых сердец. Это дороже любых чудес и превращений!