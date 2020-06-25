Партия «За правду» определилась с кандидатами на выборах в Рязанскую облдуму

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В среду, 24 июня, на заседании Центрального комитета партии «За правду» были согласованы кандидаты на выборах парламентов в семи регионах России. В том числе, были определены и кандидаты в Рязанскую областную Думу. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«За правду» выдвинула как партийный список, так и кандидатов в трёх одномандатных округах. Лидером списка стал известный писатель Захар Прилепин. Вторым номером идёт политолог Сергей Михеев, третьим – руководитель отделения партии в Рязани Григорий Парсентьев.

В одномандатных округах партию будут представлять муниципальный депутат Артём Горбачёв, предприниматели Николай Скуратов и Эдуард Падун.

Захар Прилепин отметил, что для него большая честь возглавить списки партии. В то же время – это и большая ответственность.