«Партия Роста» выдвинула кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы

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«Партия Роста» выдвинула единый список кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Всего в списке 52 человека. Первую тройку возглавляет руководитель регионального отделения Александра Перехватова. Напомним, что Перехватова руководит Главным архивным управлением Рязанской области.

Вторым номером в списке идёт директор по персоналу завода «Техно» Екатерина Сорокина, третьим – юрисконсульт завода «Лоджикруф» Андрей Лизоркин.

В пресс-релизе отмечается, что документы в облизбирком региональное отделение партии подаст в ближайшее время.

Напомним, выборы в Рязанскую областную Думу пройдут 13 сентября.