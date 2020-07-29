Партия «Новые люди» подала подписи в избирком Рязанской области

Партия «Новые люди» завершила сбор подписей в Рязанской области. Подписные листы уже поданы в избирком.

В общей сложности в областную Избирательную комиссию и территориальные избиркомы поступили порядка 26 тысяч подписей – за партию и одномандатников.

– Наша партия – первая из непарламентских подала подписи для проверки, – сообщили в региональном отделении партии «Новые люди».

Как уточняется, сотни сторонников, волонтеров и активистов «Новых людей», в том числе и кандидаты партии лично ходили по квартирам.

Во время сбора автографов жителей города и региона кандидаты лично общались с людьми – для того, чтобы наиболее острые для населения вопросы добавить в свою предвыборную программу.

Среди тех, кто оставлял «автографы» за новую партию, – многодетные семьи, активно проявили себя в поддержке политического движения представители казачества. Также ветераны Великой Отечественной войны, который совсем скоро будут праздновать 100-летний юбилей. А в одном из населенных пунктов – Новомичуринске – свои подписи за «Новых людей» – оставили жильцы всего ТСЖ.

Отделения партии «Новые люди» на данные момент зарегистрированы в 55 регионах. Всего по России представлены порядка 600 кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны.