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Партия «Новые люди»: более 60% жителей Рязанской области поддерживают идею обновления власти

7info
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Более 60% жителей Рязанской области хотят видеть во власти новые лица. Таковы данные опроса партии «Новые люди», поступившего в редакцию РИА «7 новостей».

Опрос в Рязани и районных центрах Рязанской области проводили волонтёры политического движения «Школа новой политики». В период с 17 по 23 июня было опрошено 4850 человек. Возраст опрошенных – от 20 до 45 лет. Среди них было 48% мужчин и 52% женщин.

Рязанцам задали несколько вопросов. На первый из них – кого они хотят видеть у власти – 65% или 3152 человека ответили, что новых людей, без негативного политического багажа во власти.

Ещё 20% (970 человек) ответили, что им все равно, кто сейчас находятся во власти, 10% (485 человек) – поддерживают действующих политиков и разделяют их взгляды, а 5% респондентов (243 человека) затруднились ответить на поставленный вопрос.

Более половины опрошенных (55%) в качестве повода для недовольства старыми партиями назвали накопившуюся усталость из-за нерешённых политиками проблем. 23% опрошенных (724 человека) считают, что власть надо менять из-за жёстких ограничений, введённых для защиты от COVID-19. Также 8% респондентов считают, что действующая власть ввела слишком много запретов и без коронавируса. 14% опрошенных заявили, что просто хотят увидеть новые лица во власти. 

Рязанцы также высказывали мнения, что необходима регулярная смена чиновников, а сроки пребывания у власти избираемых руководителей стоит ограничивать. За это высказались 58% проголосовавших ранее за приход к власти новых людей. 

Еще 38% (1197 человек) поддержали идею ограничить предельный срок пребывания избираемых должностях 10 годами, а 20% (631 человек) заявили, что срок пребывания на избираемых должностях стоит огранить 15 годами. 

В то же время 22% опрошенных считают, что искусственно ограничивать сроки не стоит, а необходимо развивать конкуренцию среди политиков. Отметим также, что 11% опрошенных рязанцев считают, что для президента России необходимо сделать исключение и срок не назначать. 

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