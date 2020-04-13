Партия «Единая Россия» презентовала программу «Помоги учиться дома»

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В понедельник, 13 апреля, депутат Госдумы, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» Елена Митина приняла участие в онлайн-совещании с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым.

Во время селектора была презентована программа поддержки школьников, оказавшихся на дистанционном обучении, «Помоги учиться дома», разработанная партией «Единая Россия» совместно с правительством России и Агентством стратегических инициатив. Программа поможет обеспечить компьютерной техникой детей, у которых на сегодняшний день она отсутствует.

Также принять участие в программе может любой житель страны или организация, готовые безвозмездно поделиться новой или использованной компьютерной техникой с нуждающимися семьями. Уже работает сайт помогиучитьсядома.рф, где можно оставить заявку, после этого на связь с благотворителем выйдут представители штаба и подскажут, как подключиться к этой программе.

– В апреле во всех учебных заведениях нашей страны стартовало дистанционное обучение. Первая проблема, с которой нам пришлось столкнуться – отсутствие необходимой техники у школьников из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – отметила Елена Митина. – Министерством образования и молодежной политики Рязанской области была проведена большая работа с администрацией школ. В итоге, стало понятно, что 2400 рязанских школьников не могут присоединиться к дистанционному обучению из-за отсутствия у них необходимых гаджетов.

Парламентарий подчеркнула, что первоочередная задача на сегодняшний день – это создать для детей все необходимые условия для того, чтобы каждый школьник смог продолжить обучение.

Кроме этого, Минпросвещения совместно с «Единой Россией» запустили проект «Волонтеры просвещения». Студенты старших курсов педагогических вузов будут помогать педагогам в организации дистанционной работы.

Также на совещании было озвучено, что партия «Единая Россия» продолжит контролировать обеспечение продуктовыми наборами школьников из нуждающихся семей в период дистанционного обучения.